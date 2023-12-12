МВФ просчитал три сценария для Украины на 2024–2025 годы МВФ указал в негативном прогнозе завершение конфликта на Украине в 2025 году 6669 6669 Обложка © Getty Images / Anadolu

Украине спрогнозировали три сценария развития событий в ближайшие годы: базовый, позитивный и негативный. Согласно последнему украинский конфликт завершится в 2025 году и ВВП страны обрушится на 5%. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

"Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный [конфликт], сохраняет предположение о прекращении [боевых действий] к концу 2025 года", — отмечается в тексте.

Там подчёркивается, что в этом случае ВВП Украины рухнет на 5% уже в 2024 году, а 2025 станет драматичным периодом для экономики страны. При базовом сценарии конфликт закончится в следующем году, при этом экономические показатели будут более устойчивы, а ВВП подрастёт на 3%–4%.

В позитивном сценарии МВФ не называет срок окончания боевых действий, а украинской экономике даётся шанс при условии иностранных инвестиций, росте промышленности и притоке в страну уехавших за границу граждан. В этой ситуации ВВП Украины якобы вырастет на 10% в 2025 году. Однако в фонде признались, что всё это слишком неопределённо.

Ранее сообщалось, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 900 миллионов долларов. Такое решение принял совет исполнительных директоров фонда.

Авторы Татьяна Миссуми