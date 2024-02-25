"Не поступает вовремя": Киев пожаловался на задержки в поставках западного оружия
Глава МО Украины Умеров: Киев не получил вовремя половину западного вооружения
Половина вооружения, которое выделяют Киеву западные страны, не поступает вовремя. На это пожаловался глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
"Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% (оружия. — Прим. Лайфа) не поступает вовремя", — сказал журналистам украинский министр.
Как подчеркнул Умеров, из-за этих задержек Незалежная теряет как живую силу, так и территории. В связи с этим он призвал Запад обеспечивать своевременные поставки вооружений. Вместе с тем министр намекнул и на возможность поставок самолётов ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о преимуществе России в вооружении, а также призвал западных партнёров активизировать помощь украинской армии. Кроме того, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба пожаловался США на нехватку снарядов и в связи с этим допустил дальнейший отход ВСУ.
Telegram / V_Zelenskiy_official