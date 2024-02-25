"Не поступает вовремя": Киев пожаловался на задержки в поставках западного оружия

"Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% (оружия. — Прим. Лайфа) не поступает вовремя", — сказал журналистам украинский министр.

Как подчеркнул Умеров, из-за этих задержек Незалежная теряет как живую силу, так и территории. В связи с этим он призвал Запад обеспечивать своевременные поставки вооружений. Вместе с тем министр намекнул и на возможность поставок самолётов ВСУ.