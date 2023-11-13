США и Франция разошлись в оценке потерь украинской армии с начала СВО

В Вашингтоне оценивают общие потери ВСУ с начала специальной военной операции в 190 тысяч убитых и раненых. Такие сведения опубликовала в понедельник, 13 ноября, британская газета Economist со ссылкой на источники в Пентагоне.

Кстати, эти цифры меньше, чем недавно называли в Париже. По мнению французской газеты Liberation, украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов — солдат и офицеров. И это, по данным прессы, "безвозвратные потери".