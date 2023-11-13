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13 ноября, 11:44

США и Франция разошлись в оценке потерь украинской армии с начала СВО

Economist: США оценивают украинские потери в 190 тысяч убитых и раненых

<p>Раненые украинские солдаты. Обложка © Getty Images / Metin Aktas</p>

Раненые украинские солдаты. Обложка © Getty Images / Metin Aktas

В Вашингтоне оценивают общие потери ВСУ с начала специальной военной операции в 190 тысяч убитых и раненых. Такие сведения опубликовала в понедельник, 13 ноября, британская газета Economist со ссылкой на источники в Пентагоне.

Кстати, эти цифры меньше, чем недавно называли в Париже. По мнению французской газеты Liberation, украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов — солдат и офицеров. И это, по данным прессы, "безвозвратные потери".

"Американские чиновники исходят из того, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны. Ещё 120 тысяч получили ранения", говорится в свежей, на этот раз британской публикации.

Счёт идёт на сотни: Раскрыты потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта за сутки

Счёт идёт на сотни: Раскрыты потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта за сутки

Ранее Лайф сообщал, что украинская армия несёт серьёзные потери в людях и технике под Новомихайловкой. Не самым лучшим образом обстоят у ВСУ дела и под Донецком, где, по данным из сводок Минобороны РФ, каждый день гибнут и получают серьёзные ранения от 150 до 350 украинских бойцов.

Марина Калегина
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