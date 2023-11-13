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Опубликовано 13 ноября 2023, 11:44
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США и Франция разошлись в оценке потерь украинской армии с начала СВО

Economist: США оценивают украинские потери в 190 тысяч убитых и раненых

Раненые украинские солдаты. Обложка © Getty Images / Metin Aktas

Раненые украинские солдаты. Обложка © Getty Images / Metin Aktas

В Вашингтоне оценивают общие потери ВСУ с начала специальной военной операции в 190 тысяч убитых и раненых. Такие сведения опубликовала в понедельник, 13 ноября, британская газета Economist со ссылкой на источники в Пентагоне.

Кстати, эти цифры меньше, чем недавно называли в Париже. По мнению французской газеты Liberation, украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов — солдат и офицеров. И это, по данным прессы, "безвозвратные потери".

"Американские чиновники исходят из того, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны. Ещё 120 тысяч получили ранения", говорится в свежей, на этот раз британской публикации.

Раскрыты потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта за сутки
Раскрыты потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта за сутки

Ранее Лайф сообщал, что украинская армия несёт серьёзные потери в людях и технике под Новомихайловкой. Не самым лучшим образом обстоят у ВСУ дела и под Донецком, где, по данным из сводок Минобороны РФ, каждый день гибнут и получают серьёзные ранения от 150 до 350 украинских бойцов.

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Марина Калегина
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