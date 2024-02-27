ВС России взяли под контроль важный узел украинской обороны, заявил Шойгу
Шойгу: Российские войска взяли под контроль авдеевкский узел обороны ВСУ
Российские войска взяли под контроль важный авдеевский узел обороны ВСУ. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ", — сказал он на заседании коллегии министерства.
Напомним, ВС России освободили Авдеевку 17 февраля. К настоящему моменту зачистка населённого пункта завершена. Кстати, жителям отбитого у врага населённого пункта уже начали вручать российские паспорта.
Vk / Минобороны России