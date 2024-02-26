Военкор объяснил, почему ВСУ жёстко просчитались, бросив на Авдеевский коксохим азовцев*

Последним убежищем ВСУ до бегства из города стал Авдеевский коксохимический завод, крупнейший в Европе. По словам Стешина, это было серьёзное бомбоубежище, способное вместить тысячи человек. Авдеевский коксохим сопоставим по размерам с мариупольской "Азовсталью", где до взятия ВС РФ укрывались бойцы ВСУ.

"Ни один нормальный человек второй раз такое переживать не захочет. На коксохиме и в Авдеевке применялась фугасная авиационная бомба с системами планирования и корректировки. Где эти бомбоубежища находились, в каких цехах, разумеется, все знали с точностью до метра. Они на всех планах были. Видео были, как в бомбоубежище или где-то рядом попадали. Сидеть там, конечно, при таком раскладе было просто невыносимо", — цитирует Стешина "Царьград".