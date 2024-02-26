Военкор объяснил, почему ВСУ жёстко просчитались, бросив на Авдеевский коксохим азовцев*
Военкор Стешин: ВСУ просчитались, отправив в Авдеевку бывших бойцов "Азова"*
ВСУ просчитались, бросив в Авдеевку бывших бойцов террористической организации "Азов"*, поскольку азовцы* помнят горький опыт "Азовстали" в Мариуполе. Об этом заявил военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
Последним убежищем ВСУ до бегства из города стал Авдеевский коксохимический завод, крупнейший в Европе. По словам Стешина, это было серьёзное бомбоубежище, способное вместить тысячи человек. Авдеевский коксохим сопоставим по размерам с мариупольской "Азовсталью", где до взятия ВС РФ укрывались бойцы ВСУ.
По мнению военкора, отправить на Авдеевский коксохим бригаду, сформированную из бывших боевиков "Азова"*, было серьёзным моральным просчётом со стороны противника.
"Ни один нормальный человек второй раз такое переживать не захочет. На коксохиме и в Авдеевке применялась фугасная авиационная бомба с системами планирования и корректировки. Где эти бомбоубежища находились, в каких цехах, разумеется, все знали с точностью до метра. Они на всех планах были. Видео были, как в бомбоубежище или где-то рядом попадали. Сидеть там, конечно, при таком раскладе было просто невыносимо", — цитирует Стешина "Царьград".
Напомним, ВС России освободили Авдеевку 17 февраля. К настоящему моменту зачистка населённого пункта завершена. А территория "Азовстали" в Мариуполе была полностью освобождена ВС РФ в конце мая 2022 года. Катакомбы завода долгое время служили укрытием для украинских военных и боевиков нацбатов. Подземелья предприятия в общей сложности покинули порядка трёх тысяч бойцов ВСУ.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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