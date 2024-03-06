Хуснуллин назвал численность населения освобождённой Авдеевки

На сегодняшний день в Авдеевке проживает около тысячи человек. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, который ранее посетил освобождённый город в рамках рабочей поездки в ДНР.

Как только линия соприкосновения от Авдеевки будет отодвинута, можно будет заняться оперативным восстановлением жилого фонда, социальных объектов и коммуникаций, отметили в правительстве. А работы по возвращению электро- и водоснабжения, по словам Хуснуллина, начнутся в самое ближайшее время.

"Я был в Авдеевке, там живёт около тысячи человек. Мне нужно было понять, как быстро мы её сможем восстановить и как быстро сможем подготовить к зимнему периоду", — рассказал вице-премьер во время выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.