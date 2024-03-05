Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Президент Венгрии подписал ратификацию заявки Швеции в НАТО

Макрон: Франция не поддержит незаконные решения по российским активам

Минцифры: На портале "Госуслуги" стартовал приём заявок для голосования на дому

Путину понравилась идея провести Фестиваль томата в Ставропольском крае

В Красном море перерезали четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой

Путин не смог выбрать между огурцом и помидором

МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном

Путину на Ставрополье показали робота, который с помощью ИИ собирает помидоры

Командующие дальней авиацией и Черноморским флотом России дослужились до ордеров МУС на арест

"Главный буревестник" США уходит в отставку

Певица Мара побывала в Авдеевке и выступила в штольнях перед бойцами ВС РФ

5 марта, 15:27
Певица Мара. Обложка © VK / Мара

Певица Мара. Обложка © VK / Мара

Российская певица Мара одной из первых среди музыкантов посетила освобождённую Авдеевку и дала концерт для российских военнослужащих в штольне-тоннеле. Об этом сообщает НСН.

Мара побывала в Авдеевке и дала концерт. Видео © VK / Мара / Народный фронт

Артистка прибыла в город ещё в конце февраля. Она не побоялась проехать по центральным улицам и побывала в храме Марии Магдалины, который чудом уцелел во время ожесточённых боёв. Мара пообщалась с бойцами, которые буднично показали ей срубленные снарядами деревья, разрушенные многоэтажки и места, где Армия России в тяжёлой схватке с ВСУ освобождала улицы метр за метром.

Мара в Авдеевке. Фото © VK / Мара

Мара в Авдеевке. Фото © VK / Мара

"Зачистка идёт, но кругом много неразорвавшихся снарядов, двигаться надо очень внимательно. Летают вражеские беспилотники", — отметила Мара.

Концерт артистка дала в безопасном подвальном помещении — штольне. Она также поблагодарила участников СВО за их мужество, отвагу и пообещала, что победу отпразднует вместе с ними. Мара не первый раз выступает перед военными. В прошлом году её наградили медалью Минобороны РФ более чем за 30 концертов в зоне спецоперации.

Авдеевка впервые будет голосовать на выборах президента России
Авдеевка впервые будет голосовать на выборах президента России

Напомним, 17 февраля 2024 года бойцы освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, бои за который шли ещё с начала специальной военной операции. При этом украинские солдаты признаются, что бегство было паническим и неорганизованным, больше напоминая "дорогу смерти". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что ВСУ не смогли закрепиться на других рубежах после оставления населённого пункта.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!