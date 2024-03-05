Певица Мара побывала в Авдеевке и выступила в штольнях перед бойцами ВС РФ
Певица Мара. Обложка © VK / Мара
Российская певица Мара одной из первых среди музыкантов посетила освобождённую Авдеевку и дала концерт для российских военнослужащих в штольне-тоннеле. Об этом сообщает НСН.
Мара побывала в Авдеевке и дала концерт. Видео © VK / Мара / Народный фронт
Артистка прибыла в город ещё в конце февраля. Она не побоялась проехать по центральным улицам и побывала в храме Марии Магдалины, который чудом уцелел во время ожесточённых боёв. Мара пообщалась с бойцами, которые буднично показали ей срубленные снарядами деревья, разрушенные многоэтажки и места, где Армия России в тяжёлой схватке с ВСУ освобождала улицы метр за метром.
Мара в Авдеевке. Фото © VK / Мара
"Зачистка идёт, но кругом много неразорвавшихся снарядов, двигаться надо очень внимательно. Летают вражеские беспилотники", — отметила Мара.
Концерт артистка дала в безопасном подвальном помещении — штольне. Она также поблагодарила участников СВО за их мужество, отвагу и пообещала, что победу отпразднует вместе с ними. Мара не первый раз выступает перед военными. В прошлом году её наградили медалью Минобороны РФ более чем за 30 концертов в зоне спецоперации.
Напомним, 17 февраля 2024 года бойцы освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, бои за который шли ещё с начала специальной военной операции. При этом украинские солдаты признаются, что бегство было паническим и неорганизованным, больше напоминая "дорогу смерти". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что ВСУ не смогли закрепиться на других рубежах после оставления населённого пункта.