Певица Мара побывала в Авдеевке и выступила в штольнях перед бойцами ВС РФ 5 марта, 15:27 Певица Мара. Обложка © VK / Мара

Российская певица Мара одной из первых среди музыкантов посетила освобождённую Авдеевку и дала концерт для российских военнослужащих в штольне-тоннеле. Об этом сообщает НСН.

Мара побывала в Авдеевке и дала концерт. Видео © VK / Мара / Народный фронт

Артистка прибыла в город ещё в конце февраля. Она не побоялась проехать по центральным улицам и побывала в храме Марии Магдалины, который чудом уцелел во время ожесточённых боёв. Мара пообщалась с бойцами, которые буднично показали ей срубленные снарядами деревья, разрушенные многоэтажки и места, где Армия России в тяжёлой схватке с ВСУ освобождала улицы метр за метром.

Мара в Авдеевке. Фото © VK / Мара

"Зачистка идёт, но кругом много неразорвавшихся снарядов, двигаться надо очень внимательно. Летают вражеские беспилотники", — отметила Мара.

Концерт артистка дала в безопасном подвальном помещении — штольне. Она также поблагодарила участников СВО за их мужество, отвагу и пообещала, что победу отпразднует вместе с ними. Мара не первый раз выступает перед военными. В прошлом году её наградили медалью Минобороны РФ более чем за 30 концертов в зоне спецоперации.

Авторы Татьяна Миссуми