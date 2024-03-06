ВСУ за сутки потеряли два танка и до 210 бойцов на Южно-Донецком направлении

Украинская армия за минувшие сутки лишилась до 210 военнослужащих, а также потеряла два танка и склад с боеприпасами на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Мирное и Угледар.

"Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 2 танка, 3 автомобиля, пусковая установка ЗРК "Стрела-10", а также склад боеприпасов", — говорится в публикации министерства.