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6 марта, 12:37

ВСУ за сутки потеряли два танка и до 210 бойцов на Южно-Донецком направлении

Украинская армия за минувшие сутки лишилась до 210 военнослужащих, а также потеряла два танка и склад с боеприпасами на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Мирное и Угледар.

"Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 2 танка, 3 автомобиля, пусковая установка ЗРК "Стрела-10", а также склад боеприпасов", — говорится в публикации министерства.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что группировка "Центр" Российской армии продолжает занимать более выгодные позиции на Авдеевском направлении. ВС РФ успешно отразили три атаки украинских бойцов в районе Кирово, Бердычей и Шумов, а также отбили ещё десять контратак в районах Тоненького, Первомайского и Орловки в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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