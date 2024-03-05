ВС РФ заняли выгодные рубежи на Авдеевском направлении и отразили 13 атак ВСУ

Подразделения группировки ВС РФ "Центр" продолжили улучшать позиции на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24, 31, 47, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Новосёловка Первая и Торецк ДНР", — говорится в публикации.

Российским военнослужащим удалось успешно отразить три атаки бойцов ВСУ у населённых пунктов Кирово, Бердычи и Шумы. Кроме того, были отбиты десять контратак у Тоненького, Первомайского и Орловки в ДНР.