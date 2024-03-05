ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и два танка на Донецком направлении

Украинская армия потеряла до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра и три автомобиля за сутки на Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам во вторник, 5 марта, в пресс-службе Минобороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю. Противник понёс потери в районах населённых пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка.

"Кроме того, отражены две контратаки противника в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — сообщили в министерстве.