ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и два танка на Донецком направлении
Украинская армия потеряла до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра и три автомобиля за сутки на Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам во вторник, 5 марта, в пресс-службе Минобороны РФ.
Как сообщили в военном ведомстве, подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю. Противник понёс потери в районах населённых пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка.
"Кроме того, отражены две контратаки противника в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — сообщили в министерстве.
Ранее Минобороны показало работу российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ под Красным Лиманом. По данным разведки, цель была успешно поражена.
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