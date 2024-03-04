Су-34 разгромили объекты ВСУ авиабомбами ФАБ-500 под Красным Лиманом

Российские силы продолжают демонстрировать успехи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На этот раз отличились экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ под Красным Лиманом. Видео боевой работы авиации опубликовало Минобороны РФ.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Выйдя на боевой курс, лётчики применили фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром базирования", — уточнили в ведомстве.