Регион

Уведомления отключены

4 марта, 02:31

Су-34 разгромили объекты ВСУ авиабомбами ФАБ-500 под Красным Лиманом

Минобороны: Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Красным Лиманом

Российские силы продолжают демонстрировать успехи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На этот раз отличились экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ под Красным Лиманом. Видео боевой работы авиации опубликовало Минобороны РФ.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Выйдя на боевой курс, лётчики применили фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром базирования", — уточнили в ведомстве.

Су-34 уничтожил "умными" бомбами скопление сил ВСУ под Купянском
Су-34 уничтожил "умными" бомбами скопление сил ВСУ под Купянском

Работу снарядов ФАБ-500 ранее отметили и за рубежом. Накануне немецкий журналист Юлиан Рёпке в репортаже для Bild заявил, что российские военные эффективно уничтожают позиции ВСУ этими тяжёлыми снарядами. Он добавил, что господство в воздухе и удачные наступления в наземных битвах являются залогом успеха ВС РФ.

Обложка ©

Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров