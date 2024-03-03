"Ничего не остаётся": В Германии раскрыли, из-за чего ВСУ несут значительные потери на фронте

Российские военные эффективно уничтожают позиции ВСУ тяжёлыми снарядами ФАБ-500. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке в репортаже для Bild.

"Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ от позиции ничего не остаётся. Это большое преимущество [Российской армии]", — подчеркнул Рёпке.

Журналист добавил, что господство в воздухе и удачные наступления в наземных битвах являются залогом успеха российских войск. Рёпке задаётся вопросом, что делают военные для подготовки к выполнению задач. По его словам, это большая тайна для всех, кто следит за ситуацией.

ФАБ-500 — советская 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой. Оригинальная модель М-54 была выпущена в 1954 году в форме, лёгкой для перевозок тяжёлым бомбардировщиком. В 1962 году появилась версия М-62 с низким сопротивлением, предназначенная для внешнего лафета истребителя-бомбардировщика.