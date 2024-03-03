"Ничего не остаётся": В Германии раскрыли, из-за чего ВСУ несут значительные потери на фронте
Bild: Войска России уничтожают позиции ВСУ с помощью авиационных бомб ФАБ-500
Авиационная бомба ФАБ-500. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Российские военные эффективно уничтожают позиции ВСУ тяжёлыми снарядами ФАБ-500. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке в репортаже для Bild.
"Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ от позиции ничего не остаётся. Это большое преимущество [Российской армии]", — подчеркнул Рёпке.
Журналист добавил, что господство в воздухе и удачные наступления в наземных битвах являются залогом успеха российских войск. Рёпке задаётся вопросом, что делают военные для подготовки к выполнению задач. По его словам, это большая тайна для всех, кто следит за ситуацией.
ФАБ-500 — советская 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой. Оригинальная модель М-54 была выпущена в 1954 году в форме, лёгкой для перевозок тяжёлым бомбардировщиком. В 1962 году появилась версия М-62 с низким сопротивлением, предназначенная для внешнего лафета истребителя-бомбардировщика.
А ранее Life.ru писал, что в конце февраля российские военные из 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили первый американский танк Abrams в зоне СВО. На этом достижения российских войск не закончились. Практически следом они поразили шведскую САУ Archer — самую современную самоходную артиллерийскую установку НАТО. Вооружение было уничтожено с помощью беспилотника-камикадзе "Ланцет".