"Ведут охоту": В Польше рассказали, как ВС России лишают ВСУ боевого потенциала

Российские войска охотятся на украинские радары и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает обозреватель польского издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

"Россияне ведут охоту на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59", — говорится в его материале.

Подгурский напомнил, что российская сторона опубликовала несколько видеороликов, на которых продемонстрировано уничтожение радиолокационной станции (РЛС) П-18 "Малахит", а также элементов систем С-300, стоящих на вооружении у ВСУ. Как отметил журналист, ВС РФ поставили себе целью уменьшить боевой потенциал противника. Кроме того, добавил он, российские бойцы ведут активную кампанию и по тактической бомбардировке пунктов временного расположения украинских войск, баз горюче-смазочных материалов и боеприпасов.