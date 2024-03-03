"Ведут охоту": В Польше рассказали, как ВС России лишают ВСУ боевого потенциала
Mysl Polska: Россияне ведут охоту на украинские радары и системы ПВО
Российские войска охотятся на украинские радары и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает обозреватель польского издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.
"Россияне ведут охоту на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59", — говорится в его материале.
Подгурский напомнил, что российская сторона опубликовала несколько видеороликов, на которых продемонстрировано уничтожение радиолокационной станции (РЛС) П-18 "Малахит", а также элементов систем С-300, стоящих на вооружении у ВСУ. Как отметил журналист, ВС РФ поставили себе целью уменьшить боевой потенциал противника. Кроме того, добавил он, российские бойцы ведут активную кампанию и по тактической бомбардировке пунктов временного расположения украинских войск, баз горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в США пришли в шок от "удивительно слабой" обороны ВСУ. В материале американской газеты New York Times говорится, что украинская сторона соорудила крайне простые линии окопов без дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки, а также защитить важные объекты.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин