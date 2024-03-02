В США пришли в шок от "удивительно слабой" обороны ВСУ
NYT: Слабая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться на запад Украины
"Удивительно слабая" оборона украинских войск даёт возможность российским военным дальше продвигаться на запад страны. Об этом пишет американская газета New York Times (NYT), ссылаясь на спутниковые снимки.
"Россияне продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки, что отчасти объясняется истощением украинских боеприпасов и сокращением западной помощи. Но есть ещё одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона ВСУ", — пишет издание.
Журналисты издания называют укрепления ВСУ к западу от Авдеевки "редкими и рудиментарными". В материале говорится, что украинская сторона соорудила крайне простые линии окопов без дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки, а также защитить важные объекты.
Напомним, в феврале Российская армия взяла под контроль сразу несколько населённых пунктов. В частности, 17 февраля ВС РФ освободили Авдеевку, северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала СВО. За последнюю неделю февраля российские военные выбили ВСУ ещё из ряда населённых пунктов в ДНР, среди них Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.
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