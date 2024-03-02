В США пришли в шок от "удивительно слабой" обороны ВСУ

"Удивительно слабая" оборона украинских войск даёт возможность российским военным дальше продвигаться на запад страны. Об этом пишет американская газета New York Times (NYT), ссылаясь на спутниковые снимки.

"Россияне продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки, что отчасти объясняется истощением украинских боеприпасов и сокращением западной помощи. Но есть ещё одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона ВСУ", — пишет издание.

Журналисты издания называют укрепления ВСУ к западу от Авдеевки "редкими и рудиментарными". В материале говорится, что украинская сторона соорудила крайне простые линии окопов без дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки, а также защитить важные объекты.