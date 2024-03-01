В Британии подвергли Сырского критике из-за поиска крайнего за сдачу Авдеевки
Британский эксперт Меркурис: Сырский винит командиров на местах в сдаче Авдеевки
Александр Сырский. Обложка © president.gov.ua
Главком ВСУ Александр Сырский нашёл виновных в поражении украинской армии под Авдеевкой и в Запорожье. По его словам, военные командиры на местах допустили ошибки, что привело к отступлению войск под давлением ВС РФ. Об этом сказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.
"Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчинённых. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация в Запорожье и под Авдеевкой ухудшается", — пояснил он.
По его мнению, Сырский хочет удержать обрушивающийся фронт и бросает в бой неподготовленных новобранцев, "растрачивая человеческий ресурс". Меркурис уверен, что главком вряд ли сможет что-то противопоставить активному наступлению Армии России.
Напомним, ВС России освободили Авдеевку 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. 26 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки. В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация для Украины сильно усложнилась после потери города.