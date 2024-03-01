В Британии подвергли Сырского критике из-за поиска крайнего за сдачу Авдеевки Британский эксперт Меркурис: Сырский винит командиров на местах в сдаче Авдеевки 1 марта, 07:52 Александр Сырский. Обложка © president.gov.ua

Главком ВСУ Александр Сырский нашёл виновных в поражении украинской армии под Авдеевкой и в Запорожье. По его словам, военные командиры на местах допустили ошибки, что привело к отступлению войск под давлением ВС РФ. Об этом сказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

"Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчинённых. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация в Запорожье и под Авдеевкой ухудшается", — пояснил он.

По его мнению, Сырский хочет удержать обрушивающийся фронт и бросает в бой неподготовленных новобранцев, "растрачивая человеческий ресурс". Меркурис уверен, что главком вряд ли сможет что-то противопоставить активному наступлению Армии России.

Авторы Татьяна Миссуми