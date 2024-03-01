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В Британии подвергли Сырского критике из-за поиска крайнего за сдачу Авдеевки

Британский эксперт Меркурис: Сырский винит командиров на местах в сдаче Авдеевки

1 марта, 07:52
Александр Сырский. Обложка © president.gov.ua

Александр Сырский. Обложка © president.gov.ua

Главком ВСУ Александр Сырский нашёл виновных в поражении украинской армии под Авдеевкой и в Запорожье. По его словам, военные командиры на местах допустили ошибки, что привело к отступлению войск под давлением ВС РФ. Об этом сказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

"Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчинённых. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация в Запорожье и под Авдеевкой ухудшается", пояснил он.

По его мнению, Сырский хочет удержать обрушивающийся фронт и бросает в бой неподготовленных новобранцев, "растрачивая человеческий ресурс". Меркурис уверен, что главком вряд ли сможет что-то противопоставить активному наступлению Армии России.

Главком Сырский выехал на передовую и жёстко отчитал командиров ВСУ за ошибки в Авдеевке
Главком Сырский выехал на передовую и жёстко отчитал командиров ВСУ за ошибки в Авдеевке

Напомним, ВС России освободили Авдеевку 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. 26 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки. В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация для Украины сильно усложнилась после потери города.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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