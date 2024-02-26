Су-34 уничтожил "умными" бомбами скопление сил ВСУ под Купянском

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 во время специальной военной операции ликвидировал на Купянском направлении при помощи фугасных бомб с универсальным модулем коррекции (УМПК) живую силу, а также технику противника, рассказали в Минобороны страны.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ликвидировал на Купянском направлении при помощи фугасных бомб с УМПК живую силу, а также технику противника. Видео © Минобороны РФ

"В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ", — указано в заявлении ведомства.

На видео, опубликованном ведомством, самолёт готовится к взлёту, затем совершает вылет, после чего появляются планирующие бомбы над облаками после удара. Выполнив боевую задачу, истребитель возвращается на точку вылета.