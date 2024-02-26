Су-34 уничтожил "умными" бомбами скопление сил ВСУ под Купянском
МО РФ: Су-34 ликвидировал бомбами с УМПК силы ВСУ на Купянском направлении
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 во время специальной военной операции ликвидировал на Купянском направлении при помощи фугасных бомб с универсальным модулем коррекции (УМПК) живую силу, а также технику противника, рассказали в Минобороны страны.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ликвидировал на Купянском направлении при помощи фугасных бомб с УМПК живую силу, а также технику противника. Видео © Минобороны РФ
"В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ", — указано в заявлении ведомства.
На видео, опубликованном ведомством, самолёт готовится к взлёту, затем совершает вылет, после чего появляются планирующие бомбы над облаками после удара. Выполнив боевую задачу, истребитель возвращается на точку вылета.
Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы авиации, когда российские истребители-бомбардировщики Су-34 во время выполнения задач в зоне СВО нанесли сокрушительный удар по пункту управления ВСУ на Купянском направлении.