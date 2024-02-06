Минобороны показало видео удара по логову командиров ВСУ с истребителя Су-34
Российские истребители Су-34 ударили по пункту управления ВСУ под Купянском
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 во время выполнения задач в зоне СВО нанесли сокрушительный удар по пункту управления ВСУ на Купянском направлении. Кадры боевой работы авиации показало Минобороны РФ.
Российские истребители Су-34 ударили по пункту управления ВСУ под Купянском. Видео © Минобороны РФ
"Авиаудар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", — рассказали в оборонном ведомстве.
Перед вылетом экипаж бомбардировщика получил координаты расположения командного пункта ВСУ. После этого Су-34 выполнил взлёт с аэродрома базирования и нанёс бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания истребитель успешно вернулся. Согласно докладу российской разведки цель была успешно поражена.
Ранее стало известно, что российские военные отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении, противник потерял до 150 военных. Также ВС РФ улучшили положение по переднему краю.
Минобороны РФ