Минобороны показало видео удара по логову командиров ВСУ с истребителя Су-34

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 во время выполнения задач в зоне СВО нанесли сокрушительный удар по пункту управления ВСУ на Купянском направлении. Кадры боевой работы авиации показало Минобороны РФ.

Российские истребители Су-34 ударили по пункту управления ВСУ под Купянском. Видео © Минобороны РФ

"Авиаудар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", — рассказали в оборонном ведомстве.

Перед вылетом экипаж бомбардировщика получил координаты расположения командного пункта ВСУ. После этого Су-34 выполнил взлёт с аэродрома базирования и нанёс бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания истребитель успешно вернулся. Согласно докладу российской разведки цель была успешно поражена.