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ВС РФ уничтожили британскую ЗРК Stormer на Южно-Донецком направлении

5 марта, 12:35
ЗРК Stormer. Обложка © Wikipedia / AFU Joint Forces Command

ЗРК Stormer. Обложка © Wikipedia / AFU Joint Forces Command

Российские военные нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Водяное в ДНР и Малиновка в Запорожской области. За сутки на Южно-Донецком направлении противник лишился до 230 военных и 12 единиц техники, включая боевую машину британского ЗРК Stormer. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании", — говорится в сообщении ведомства.

Отработали на "отлично": Появилось видео уничтожения третьего танка Abrams в зоне СВО
Отработали на "отлично": Появилось видео уничтожения третьего танка Abrams в зоне СВО

А на прошлой неделе российские военные уничтожили в зоне спецоперации норвежскую боевую машину зенитного ракетного комплекса NASAMS. Кстати, СМИ узнали, что украинская армия в скором времени рискует исчерпать запасы дорогостоящих ракет западного производства, использующихся в зенитных ракетных комплексах Patriot и NASAMS.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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