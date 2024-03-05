ВС РФ уничтожили британскую ЗРК Stormer на Южно-Донецком направлении

Российские военные нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Водяное в ДНР и Малиновка в Запорожской области. За сутки на Южно-Донецком направлении противник лишился до 230 военных и 12 единиц техники, включая боевую машину британского ЗРК Stormer. Об этом сообщает Минобороны РФ.