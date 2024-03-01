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Российские военные в зоне СВО уничтожили норвежскую боевую машину ЗРК NASAMS

1 марта, 10:42
Российские военные в зоне СВО уничтожили норвежскую боевую машину ЗРК NASAMS. Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Российские военные в зоне СВО уничтожили норвежскую боевую машину ЗРК NASAMS. Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Российские военные за неделю уничтожили в зоне спецоперации норвежскую боевую машину зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также пусковую установку С-300 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю уничтожены радиолокационная станция П-18, два радиолокатора и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая машина зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", — сообщили в ведомстве.

Норвегия отвела себе роль самого эффективного оружейного спонсора ВСУ
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Кстати, ранее СМИ узнали, что украинская армия в скором времени рискует исчерпать запасы дорогостоящих ракет западного производства, использующихся в зенитных ракетных комплексах Patriot и NASAMS. Стремясь защититься от российской авиации, украинцы перемещают эти ЗРК ближе к линии боевого соприкосновения, а такой манёвр в итоге делает западное вооружение "жертвой российских ударов".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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