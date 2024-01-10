Норвегия отвела себе роль самого эффективного оружейного спонсора ВСУ
Глава МИД Норвегии Эйде назвал ЗРК NASAMS важнейшей системой на вооружении ВСУ
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Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS норвежского производства претендуют на звание самых важных систем в арсенале украинских военных. По крайней мере, в этом уверен министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт.
В ходе одного из заседаний в парламенте, состоявшихся на прошлой неделе, он назвал среди ключевых проблем ВСУ ситуацию с острой нехваткой боеприпасов, пишет "Лента.ру". Тем не менее Украина, по мнению Барта, защищается "храбро и эффективно", и не последнюю роль в этом он отвёл предоставленным ВСУ комплексам NASAMS.
"Они чрезвычайно эффективны и показали высокий процент успеха", — сказал норвежский министр.
NASAMS относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия и может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели.
А ранее в американской прессе предупредили, что военные ВСУ столкнутся с мощным ударом из-за обновлённых дронов "Куб". На Западе их прозвали "ночным кошмаром". В статье подчёркивается, что первоначальная версия этих дронов была представлена широкой публике ещё в 2019 году. Обозреватели констатировали, что уже тогда ещё старая, необновлённая версия "Куба" обладала внушительными возможностями.