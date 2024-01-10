Норвегия отвела себе роль самого эффективного оружейного спонсора ВСУ

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS норвежского производства претендуют на звание самых важных систем в арсенале украинских военных. По крайней мере, в этом уверен министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт.

В ходе одного из заседаний в парламенте, состоявшихся на прошлой неделе, он назвал среди ключевых проблем ВСУ ситуацию с острой нехваткой боеприпасов, пишет "Лента.ру". Тем не менее Украина, по мнению Барта, защищается "храбро и эффективно", и не последнюю роль в этом он отвёл предоставленным ВСУ комплексам NASAMS.

"Они чрезвычайно эффективны и показали высокий процент успеха", — сказал норвежский министр.

NASAMS относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия и может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели.