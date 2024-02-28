В США бьют тревогу из-за скорого исчерпания "лучших ракет ПВО" в арсенале ВСУ
Forbes предупредил, что ВСУ могут остаться без снарядов к ЗРК NASAMS и Patriot
Украинская армия в скором времени рискует исчерпать запасы дорогостоящих ракет западного производства, использующихся в зенитных ракетных комплексах Patriot и NASAMS. Об этом пишет американский журнал Forbes.
Изданию стало известно, что ВСУ в попытках удержаться от усиливающихся атак со стороны российских ВВС используют "последние запасы" западных ракет. Согласно неутешительному для Киева прогнозу аналитиков журнала, "в конце концов — возможно, очень скоро — у Украины закончатся лучшие ракеты ПВО" из-за отсутствия новых поставок со стороны США. При этом автор пишет, что Вашингтон не отправляет боеприпасы Украине с конца декабря 2023 года. Стремясь защититься от российской авиации, украинцы перемещают ЗРК Patriot и NASAMS ближе к линии боевого соприкосновения, а такой манёвр в итоге делает западное вооружение "жертвой российских ударов". Журнал признал, что российские войска уже поразили пусковую установку комплекса NASAMS, о чём сообщило Минобороны РФ.
А ранее ВСУ потеряли также пусковую установку и транспортно-заряжающую машину ЗРК Patriot. Помимо того, войска России нанесли поражение противнику по живой силе и технике в 114 районах.
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