В США бьют тревогу из-за скорого исчерпания "лучших ракет ПВО" в арсенале ВСУ

Изданию стало известно, что ВСУ в попытках удержаться от усиливающихся атак со стороны российских ВВС используют "последние запасы" западных ракет. Согласно неутешительному для Киева прогнозу аналитиков журнала, "в конце концов — возможно, очень скоро — у Украины закончатся лучшие ракеты ПВО" из-за отсутствия новых поставок со стороны США. При этом автор пишет, что Вашингтон не отправляет боеприпасы Украине с конца декабря 2023 года. Стремясь защититься от российской авиации, украинцы перемещают ЗРК Patriot и NASAMS ближе к линии боевого соприкосновения, а такой манёвр в итоге делает западное вооружение "жертвой российских ударов". Журнал признал, что российские войска уже поразили пусковую установку комплекса NASAMS, о чём сообщило Минобороны РФ.