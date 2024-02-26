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26 февраля, 10:39

ВС России в зоне СВО поразили пусковую установку норвежского ЗРК NASAMS

За минувшие сутки ВС России поразили пусковую установку норвежского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщили в Минобороны РФ. Также досталось живой силе и технике противника.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражена <...> живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось об освобождении посёлка Ласточкино на Авдеевском направлении. Противника вытеснили бойцы подразделений группировки войск "Центр" ВС РФ.

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ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Матвей Константинов
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