ВС России в зоне СВО поразили пусковую установку норвежского ЗРК NASAMS
За минувшие сутки ВС России поразили пусковую установку норвежского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщили в Минобороны РФ. Также досталось живой силе и технике противника.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражена <...> живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось об освобождении посёлка Ласточкино на Авдеевском направлении. Противника вытеснили бойцы подразделений группировки войск "Центр" ВС РФ.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS