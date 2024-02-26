Кабмин выделит более 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников

Правительство РФ выделит более четырёх миллиардов рублей на поддержку отдельных категорий военнослужащих по контракту и мобилизованных в рамках спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале российского кабмина.

"Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет", — говорится в сообщении.