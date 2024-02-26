Кабмин выделит более 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников
Правительство РФ выделит более четырёх миллиардов рублей на поддержку отдельных категорий военнослужащих по контракту и мобилизованных в рамках спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале российского кабмина.
"Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет", — говорится в сообщении.
Выплаты коснутся пенсионеров различных силовых структур (МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и прочих), которые подписали контракт с Минобороны для участия в СВО. Как заверили в кабмине, данное решение поможет возобновить такую социальную поддержку.
Ранее Life.ru сообщал, что кабмин поддержал законопроект, запрещающий увольнять супруг ветеранов боевых действий с работы в течение года с момента гибели мужа. Авторам инициативы предстоит учесть все замечания к документу и доработать его.
Telegram / Правительство России