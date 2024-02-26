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26 февраля, 10:25

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников

Правительство РФ выделит более четырёх миллиардов рублей на поддержку отдельных категорий военнослужащих по контракту и мобилизованных в рамках спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале российского кабмина.

"Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет", — говорится в сообщении.

Выплаты коснутся пенсионеров различных силовых структур (МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и прочих), которые подписали контракт с Минобороны для участия в СВО. Как заверили в кабмине, данное решение поможет возобновить такую социальную поддержку.

Участники СВО смогут получать сертификаты на средства реабилитации без подачи заявления
Участники СВО смогут получать сертификаты на средства реабилитации без подачи заявления

Ранее Life.ru сообщал, что кабмин поддержал законопроект, запрещающий увольнять супруг ветеранов боевых действий с работы в течение года с момента гибели мужа. Авторам инициативы предстоит учесть все замечания к документу и доработать его.

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Наталья Исакова
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