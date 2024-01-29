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29 января, 10:15

Кабмин РФ поддержал законопроект о запрете увольнения вдов участников СВО

Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий увольнять супруг ветеранов боевых действий с работы в течение года с момента гибели мужа. Авторам инициативы предстоит учесть все замечания к документу и доработать его. Об этом говорится в официальном отзыве российского кабинета министров, его цитирует ТАСС.

"Правительство РФ поддерживает законопроект с учётом его доработки", сказано в отзыве кабмина. Участники специальной военной операции в настоящее время приравнены к ветеранам боевых действий.

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Ранее Лайф сообщал о том, что военные, участвующие в спецоперации, смогут получить статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении, травме, контузии вне зависимости от наличия контракта. Также основанием будут сведения о наградах: копия удостоверения или иные документы.

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Юрий Лысенко
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