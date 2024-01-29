Кабмин РФ поддержал законопроект о запрете увольнения вдов участников СВО
Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий увольнять супруг ветеранов боевых действий с работы в течение года с момента гибели мужа. Авторам инициативы предстоит учесть все замечания к документу и доработать его. Об этом говорится в официальном отзыве российского кабинета министров, его цитирует ТАСС.
"Правительство РФ поддерживает законопроект с учётом его доработки", — сказано в отзыве кабмина. Участники специальной военной операции в настоящее время приравнены к ветеранам боевых действий.
Ранее Лайф сообщал о том, что военные, участвующие в спецоперации, смогут получить статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении, травме, контузии вне зависимости от наличия контракта. Также основанием будут сведения о наградах: копия удостоверения или иные документы.
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