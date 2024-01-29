Кабмин РФ поддержал законопроект о запрете увольнения вдов участников СВО

Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий увольнять супруг ветеранов боевых действий с работы в течение года с момента гибели мужа. Авторам инициативы предстоит учесть все замечания к документу и доработать его. Об этом говорится в официальном отзыве российского кабинета министров, его цитирует ТАСС.