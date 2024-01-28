Как сын фронтовика и защитника Ленинграда, президент РФ Владимир Путин знает историю войны и гордится подвигами ветеранов. Глава государства стремится сохранить память о достижениях соотечественников, а также борется с любыми проявлениями фашизма и попытками установить блокаду России. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич. Тем самым эксперт прокомментировал поездку Путина в Ленинградскую область, где он участвовал в мероприятиях по случаю освобождения города от фашистской блокады.

Путин заявил, что Россия никогда не предаст память о подвиге предков, победивших нацизм в годы ВОВ. Видео © LIFE

По поручению Путина образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия снятия блокады Ленинграда. По инициативе Путина вводятся новые меры поддержки ветеранов, чтобы сохранить их здоровье и обеспечить комфортную жизнь. Курс президента направлен на справедливую социальную политику. Александр Малькевич Первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) РФ

Он добавил, что Путин выстроил систему, которая заботится о ветеранах. Так, ветераны Великой Отечественной войны, награждённые медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат по 50 тысяч рублей. Всего деньги выплатят около 60 тысячам человек. Для этого из бюджета было выделено более трёх миллиардов рублей.