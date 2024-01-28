Как сын защитника Ленинграда, Путин гордится подвигами ветеранов, заявил Малькевич
Член ОП РФ Малькевич: Путин выстроил систему, которая заботится о ветеранах
Как сын фронтовика и защитника Ленинграда, президент РФ Владимир Путин знает историю войны и гордится подвигами ветеранов. Глава государства стремится сохранить память о достижениях соотечественников, а также борется с любыми проявлениями фашизма и попытками установить блокаду России. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич. Тем самым эксперт прокомментировал поездку Путина в Ленинградскую область, где он участвовал в мероприятиях по случаю освобождения города от фашистской блокады.
Путин заявил, что Россия никогда не предаст память о подвиге предков, победивших нацизм в годы ВОВ. Видео © LIFE
По поручению Путина образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия снятия блокады Ленинграда. По инициативе Путина вводятся новые меры поддержки ветеранов, чтобы сохранить их здоровье и обеспечить комфортную жизнь. Курс президента направлен на справедливую социальную политику.
Он добавил, что Путин выстроил систему, которая заботится о ветеранах. Так, ветераны Великой Отечественной войны, награждённые медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат по 50 тысяч рублей. Всего деньги выплатят около 60 тысячам человек. Для этого из бюджета было выделено более трёх миллиардов рублей.
"По указу Путина ветераны-блокадники могут получить жильё. В Санкт-Петербурге этой мерой поддержки воспользовалось более 11 тысяч блокадников. Президент знает, что наш народ — одна из главных жертв преступлений фашистов. Путин гордится и защищает память о подвигах погибших солдат и гражданских. Президент противостоит любым попыткам исказить историю и возродить идеологию фашизма", — заключил собеседник Лайфа.
Как сообщал Лайф, 27 января в России отмечалась 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Трагические события начались 8 сентября 1941 года, когда вермахт осадил отрезанный от остальной страны город. На протяжении почти 900 дней он был связан с внешним миром лишь по Ладожскому озеру и воздуху, пока 27 января 1944 года Красная армия, проведя успешную наступательную операцию, не освободила Северную столицу. Накануне Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады и защитников города. Кроме того, глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Затем Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли в Гатчинском районе Ленобласти мемориал в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.