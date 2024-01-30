Участники СВО смогут получать сертификаты на средства реабилитации без подачи заявления
Правительство РФ упростило порядок выдачи средств реабилитации для бойцов СВО
Кабмин РФ упростил порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО. Облложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские военнослужащие, участвовавшие в спецоперации, смогут получать электронные сертификаты на средства реабилитации без оформления заявления. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, говорится на сайте Правительства РФ.
"Решение касается граждан, ставших инвалидами из‑за военной травмы, полученной при выполнении задач в ходе специальной военной операции, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях", — уточняется в тексте.
Вместе с тем военные по-прежнему будут иметь возможность отказаться от сертификата и получить реабилитационные средства в отделении соцфонда или же купить всё необходимое на собственные сбережения, а затем взять компенсацию. Постановление также содержит положение о том, что участники СВО при необходимости могут оформить доставку, которую организует для них соцзащита.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий увольнять супруг ветеранов боевых действий с работы в течение года с момента гибели мужа. Авторам инициативы предстоит учесть все замечания к документу и доработать его.