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Участники СВО смогут получать сертификаты на средства реабилитации без подачи заявления

Правительство РФ упростило порядок выдачи средств реабилитации для бойцов СВО

30 января, 08:18
Кабмин РФ упростил порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО. Облложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Кабмин РФ упростил порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО. Облложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военнослужащие, участвовавшие в спецоперации, смогут получать электронные сертификаты на средства реабилитации без оформления заявления. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, говорится на сайте Правительства РФ.

"Решение касается граждан, ставших инвалидами из‑за военной травмы, полученной при выполнении задач в ходе специальной военной операции, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях", — уточняется в тексте.

Вместе с тем военные по-прежнему будут иметь возможность отказаться от сертификата и получить реабилитационные средства в отделении соцфонда или же купить всё необходимое на собственные сбережения, а затем взять компенсацию. Постановление также содержит положение о том, что участники СВО при необходимости могут оформить доставку, которую организует для них соцзащита.

Челябинские студенты создали уникальные рюкзаки для переноски ракет в зоне СВО
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Ранее сообщалось, что Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий увольнять супруг ветеранов боевых действий с работы в течение года с момента гибели мужа. Авторам инициативы предстоит учесть все замечания к документу и доработать его.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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