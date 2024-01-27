Регион

Уведомления отключены

27 января, 19:09

Челябинские студенты создали уникальные рюкзаки для переноски ракет в зоне СВО

Челябинские студенты-дизайнеры делают уникальные рюкзаки для переноски противотанковых ракет в зоне спецоперации (СВО). Как сообщает SHOT, до этого военнослужащим приходилось вручную таскать тяжеленные снаряды к месту боевых позиций.

Челябинские студенты шьют уникальные рюкзаки для переноски ракет в зоне СВО. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, рюкзаки разработали студенты и преподаватели Челябинского международного института дизайна и сервиса (МИДиС). Ноу-хау позволяет удобно транспортировать снаряды весом до 26 килограммов. Для пошива рюкзаков используются альпинистские стропы и специальная ткань, пропитанная огнеупорным составом: если на них попадёт искра — она просто погаснет.

"Приспособлений для транспортировки противотанковых ракет нет, бойцы их переносили либо на плече, либо вручную. И оказалось, что вот этот рюкзак, если его адаптировать правильно под эргономику тела, будет очень полезным. Ещё и руки остаются свободными, можно что-то и в руках, получается, понести", — отметила доцент института Оксана Першина.

В настоящее время молодые специалисты конструируют ещё одну модель, но уже для переноски сразу двух противотанковых ракет.

В России создали уникальный дрон-конвертоплан, способный развивать скорость до 200 км/ч
В России создали уникальный дрон-конвертоплан, способный развивать скорость до 200 км/ч

Ранее Лайф писал, что челябинские специалисты создали бульдозер-сапёр, который способен обезвреживать мины. Ожидается, что уникальная техника будет запущена в серийное производство, тогда как один опытный экземпляр уже используется на полях в ДНР.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров