Челябинские студенты создали уникальные рюкзаки для переноски ракет в зоне СВО

Челябинские студенты-дизайнеры делают уникальные рюкзаки для переноски противотанковых ракет в зоне спецоперации (СВО). Как сообщает SHOT, до этого военнослужащим приходилось вручную таскать тяжеленные снаряды к месту боевых позиций.

Челябинские студенты шьют уникальные рюкзаки для переноски ракет в зоне СВО. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, рюкзаки разработали студенты и преподаватели Челябинского международного института дизайна и сервиса (МИДиС). Ноу-хау позволяет удобно транспортировать снаряды весом до 26 килограммов. Для пошива рюкзаков используются альпинистские стропы и специальная ткань, пропитанная огнеупорным составом: если на них попадёт искра — она просто погаснет.

"Приспособлений для транспортировки противотанковых ракет нет, бойцы их переносили либо на плече, либо вручную. И оказалось, что вот этот рюкзак, если его адаптировать правильно под эргономику тела, будет очень полезным. Ещё и руки остаются свободными, можно что-то и в руках, получается, понести", — отметила доцент института Оксана Першина.

В настоящее время молодые специалисты конструируют ещё одну модель, но уже для переноски сразу двух противотанковых ракет.