В России создали уникальный дрон-конвертоплан, способный развивать скорость до 200 км/ч

Российские инженеры создали дрон-конвертоплан "Ловкий" — самый быстрый беспилотник в зоне проведения спецоперации, способный развивать скорость до 200 километров в час. По словам гендиректора компании "Хардберри-Русфактор" Алексея Германа, данный БПЛА не имеет аналогов на отечественном рынке.

"Мы выбрали такую схему для экономии энергии — он взлетает как обычный квадрокоптер, потом уже, самостоятельно разгоняясь в воздухе, летит по законам аэродинамики как самолёт", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Замдиректора компании Дмитрий Евсеев подчеркнул, что используемые сегодня на фронте беспилотники достигают скорости максимум в 85 километров в час, причём они неповоротливые. А "Ловкий" не только летит на крыльях, но и расходует на 70% меньше энергии, из-за чего может работать в 2,5 раза дольше.

Так, эта "птичка" способна летать полтора часа на высоте до пяти километров и на дальность в пять. Причём для запуска не требуется катапульта, благодаря чему его может обслуживать всего один человек. Пригодится такой беспилотник в разведке и корректировке огня. Экспериментальный образец уже передан на фронт.

"По итогам его применения в зоне СВО мы доработали винтомоторную группу, увеличили грузоподъёмность аппарата и остановились на том, что итоговый вариант "Ловкого" должен быть выполнен в карбоне. Этот дрон не видит ПВО противника, для них он — обычная "птица", — рассказал Евсеев.