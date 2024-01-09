Военный эксперт раскрыл, зачем российским авиабомбам "накладные крылья"

Системы противовоздушной обороны, которыми располагает сегодня украинская армия, не способны противостоять российским авиабомбам благодаря специальному модулю, напоминающему крылья. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Живов.

"Модуль представляет собой что-то наподобие накладных крыльев, которые ставятся на бомбу, соответствующие системы управления и навигации также присутствуют. Это позволяет бомбардировщику запускать бомбы на дистанцию до 60 километров", — приводит слова собеседника "Лента.ру".