Военный эксперт раскрыл, зачем российским авиабомбам "накладные крылья"
Эксперт Живов: Хитрая конструкция наших авиабомб сбивает с толку украинскую ПВО
Фугасная авиационная бомба ФАБ-500 М-62 (на первом плане) и корректируемая авиационная бомба КАБ-500С-Э. Фото © Владимир Гердо / ТАСС
Системы противовоздушной обороны, которыми располагает сегодня украинская армия, не способны противостоять российским авиабомбам благодаря специальному модулю, напоминающему крылья. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Живов.
"Модуль представляет собой что-то наподобие накладных крыльев, которые ставятся на бомбу, соответствующие системы управления и навигации также присутствуют. Это позволяет бомбардировщику запускать бомбы на дистанцию до 60 километров", — приводит слова собеседника "Лента.ру".
В результате, резюмирует Живов, вражеские системы ПВО попросту "не дотягиваются" до нашего бомбардировщика, что помогает беречь жизнь наших лётчиков и сохранность самолётов, но при этом позволяет наносить сокрушительные удары по противнику.
Ранее в Минобороны доложили, что бомбардировщики Су-34 ВКС России эффективно отработали по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении. Военные лётчики использовали авиабомбы ФАБ-500. Украинская армия такой эффективностью похвастаться не может. Так, на днях Минобороны РФ сообщило о перехвате десяти управляемых авиабомб ВСУ над Крымом.