Регион

Уведомления отключены

9 января, 13:37

Военный эксперт раскрыл, зачем российским авиабомбам "накладные крылья"

Эксперт Живов: Хитрая конструкция наших авиабомб сбивает с толку украинскую ПВО

Фугасная авиационная бомба ФАБ-500 М-62 (на первом плане) и корректируемая авиационная бомба КАБ-500С-Э. Фото © Владимир Гердо / ТАСС

Фугасная авиационная бомба ФАБ-500 М-62 (на первом плане) и корректируемая авиационная бомба КАБ-500С-Э. Фото © Владимир Гердо / ТАСС

Системы противовоздушной обороны, которыми располагает сегодня украинская армия, не способны противостоять российским авиабомбам благодаря специальному модулю, напоминающему крылья. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Живов.

"Модуль представляет собой что-то наподобие накладных крыльев, которые ставятся на бомбу, соответствующие системы управления и навигации также присутствуют. Это позволяет бомбардировщику запускать бомбы на дистанцию до 60 километров", — приводит слова собеседника "Лента.ру".

В результате, резюмирует Живов, вражеские системы ПВО попросту "не дотягиваются" до нашего бомбардировщика, что помогает беречь жизнь наших лётчиков и сохранность самолётов, но при этом позволяет наносить сокрушительные удары по противнику.

Шойгу назвал количество натовских снарядов, сбитых Россией за полгода
Шойгу назвал количество натовских снарядов, сбитых Россией за полгода

Ранее в Минобороны доложили, что бомбардировщики Су-34 ВКС России эффективно отработали по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении. Военные лётчики использовали авиабомбы ФАБ-500. Украинская армия такой эффективностью похвастаться не может. Так, на днях Минобороны РФ сообщило о перехвате десяти управляемых авиабомб ВСУ над Крымом.

Марина Калегина
  • Новости
  • Армия
  • Специальная военная операция на Украине
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров