В России начнут серийное производство невидимой для радаров авиабомбы "Дрель"
"Ростех" начнёт в этом году серийное производство новейшей авиабомбы "Дрель"
В России уже в этом году начнут серийное производство новейшей планирующей авиабомбы, которую, как предполагается, практически невозможно распознать на радарах. Как передаёт ТАСС со ссылкой на неназванного представителя государственной корпорации "Ростех", речь идёт о бомбе под названием "Дрель".
"В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы "Дрель", — сообщил собеседник информационного агентства.
Источник также подчеркнул, что эта отечественная разработка, о создании которой было заявлено ещё в 2016 году, прошла все виды определённых заказчиком испытаний. Сведения об использовании этих бомб в зоне специальной военной операции в настоящее время являются закрытыми.
Предполагается, что противник не сможет распознать данный боеприпас, предназначенный для уничтожения танков, наземных РЛС и средств ПВО, с помощью радаров. Этот снаряд раскрывается над целью в нужный момент, после того как самостоятельно долетит до неё. В "Ростехе" добавили, что на сегодняшний день специалисты государственного предприятия параллельно разрабатывают несколько боевых частей для бомб.
Ранее Лайф писал, что российские войска стали всё чаще применять фугасные авиационные бомбы в зоне специальной военной операции. По мнению некоторых экспертов, это говорит о том, что ВС РФ серьёзно взялись за уничтожение укрепрайонов противника.
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