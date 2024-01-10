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10 января, 02:04

В России начнут серийное производство невидимой для радаров авиабомбы "Дрель"

"Ростех" начнёт в этом году серийное производство новейшей авиабомбы "Дрель"

В России уже в этом году начнут серийное производство новейшей планирующей авиабомбы, которую, как предполагается, практически невозможно распознать на радарах. Как передаёт ТАСС со ссылкой на неназванного представителя государственной корпорации "Ростех", речь идёт о бомбе под названием "Дрель".

"В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы "Дрель", — сообщил собеседник информационного агентства.

Источник также подчеркнул, что эта отечественная разработка, о создании которой было заявлено ещё в 2016 году, прошла все виды определённых заказчиком испытаний. Сведения об использовании этих бомб в зоне специальной военной операции в настоящее время являются закрытыми.

Предполагается, что противник не сможет распознать данный боеприпас, предназначенный для уничтожения танков, наземных РЛС и средств ПВО, с помощью радаров. Этот снаряд раскрывается над целью в нужный момент, после того как самостоятельно долетит до неё. В "Ростехе" добавили, что на сегодняшний день специалисты государственного предприятия параллельно разрабатывают несколько боевых частей для бомб.

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Алексей Соловьёв
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