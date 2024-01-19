В Челябинске создали беспилотный бульдозер-сапёр, обезвреживающий мины в ДНР

Уникальный беспилотный бульдозер, способный обезвреживать мины, разработали в Челябинске и готовят к запуску в серийное производство. Опытный экземпляр уже работает на полях ДНР. Об этом написал телеграм-канал SHOT.

В Челябинске создан не имеющий аналогов беспилотный бульдозер-сапёр. Видео © Telegram / SHOT

Удивительный автомобиль ежедневно спасает десятки жизней, убирая неразорвавшиеся снаряды. Небольшие габариты делают возможным проникновение в самые труднодоступные места, а беспилотное управление позволяет избежать человеческих жертв.

"Технологии пошли далеко. Оператор может находиться за несколько километров от машины и наблюдать всё по камерам. <...> Один человек может разминировать очень небольшое количество за определённый период, а такая техника идёт, работает постоянно", — рассказал Ильяс Чабдаров, представитель завода "ДСТ-Урал", разработавшего мини-бульдозер.

"Сапёра" на гусеничном ходу пока выпустили в трёх экземплярах. По словам инженера-конструктора Сергея Растрыгина, погрузчик уже очистил площадь в 11,3 гектара, уничтожил сотни взрывных устройств — и остался цел. Скоро планируется начать серийное производство этих машин. Предполагается, что они будут востребованы у МЧС и в коммунальном хозяйстве, в частности для уборки снега.