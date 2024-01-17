Пугает и показывает могилы: Актёр-психолог из ДНР рассказал, как помогает контуженым бойцам

Виталию Юсупову 59 лет. Он работает актёром Донецкого драматического театра, но имеет второе образование — психологическое. Родился в Горловке, однако считает себя русским. С начала СВО Виталий устроился волонтёром в психиатрический центр, куда попадают бойцы с контузиями и психическими травмами. Свободное от работы время он отдаёт бойцам, нуждающимся в помощи психолога. Виталий придумал свой способ, как с помощью состояния повторного стресса избавить от заикания контуженых солдат.

"От перенесённого страха у человека сводит гортанную мышцу, он не может нормально говорить. Нужно её расслабить, снять зажим", — рассказал актёр в беседе с kp.ru.

Юсупов отметил, что с первого раза вылечить заикание сложно. Он рассказал, что любому мирному гражданину хватило бы и одного испуга, чтобы забыть о недуге, однако напугать человека, вышедшего живым из боя, непросто, поэтому, по словам артиста-психолога, бойцам необходимо два-три занятия.

Творческая профессия также помогает исцелять людей. Виталий рассказал, что с разрешения худрука приводит бойцов в театр на репетицию и занимается с ними речевыми и дыхательными упражнениями из актёрского арсенала. Это помогает контуженым военнослужащим заговорить. Иногда Виталий везёт солдат на кладбище на могилу Захарченко, Моторолы, Гиви, Вохи, рассказывает о людях, положивших жизнь за кусочек этого города и за всю Россию.

"Нужно разговаривать. Мы работаем в паре с психиатром: он выписывает лекарства. Но нельзя держать человека на таблетках всю жизнь. Задача психолога — помочь бойцу справиться с переживаниями. Перенаправить мысли, чтобы ему снова захотелось жить", — добавил он.

Виталий отметил, что одна из главных проблем воинов — отсутствие инстинкта самосохранения. По его словам, на передовой ощущения притупляются, боец устаёт, становится равнодушен к смерти и к жизни, поэтому психологу нужно вывести его из этого ужасного состояния.