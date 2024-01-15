Путин призвал продолжать укреплять систему социальных гарантий для бойцов СВО
Президент России Владимир Путин назвал ключевым приоритетом для страны укрепление системы социальных гарантий для бойцов специальной военной операции. Об этом глава российского государства заявил во время приветствия участников, организаторов и гостей форума ветеранов СВО "Вместе победим".
"Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ", — сказано в приветствии главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Путин пояснил, что ключевым приоритетом для России также является создание условий для героев СВО, чтобы они могли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах жизни: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти и в местном самоуправлении.
А ранее Путин заявил, что все участники СВО должны иметь равные социальные гарантии, это является принципом ратного братства и справедливости. По словам российского лидера, проблемы ещё не все решены, они остаются. Также Путин заверил, всё, что связано с обеспечением специальной военной операции и поддержкой её участников, финансируется в абсолютно полном объёме, но могут быть задержки из-за сбоев. Российский лидер призвал участников СВО передать ему всю информацию и пообещал поручить руководству Минобороны на конкретных примерах понять, где происходит сбой.