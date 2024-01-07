Путин пообещал родным погибших героев СВО помощь со стороны государства

Российский лидер Владимир Путин заверил семьи погибших в ходе СВО военнослужащих, что они всегда могут рассчитывать на помощь со стороны государства. Об этом президент сообщил на встрече с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёве.

Глава государства напомнил, что жизнь очень сложна и многогранна, а потому иногда может возникнуть необходимость в поддержке. Рядом с семьями бойцов в эти моменты всегда будет страна, честь которой отстаивали павшие солдаты.

"Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории Российской Федерации, причём на всех уровнях. Чтобы это было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать", — произнёс политик.