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1 января, 14:02

Путин после госпиталя провёл ещё одну встречу с бойцами СВО в Ново-Огарёве

Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками спецоперации в неформальном формате в Ново-Огарёве после сегодняшнего визита к раненым бойцам в госпиталь им. А.А. Вишневского. Видео публикует телеграм-канал Кремля.

Президент РФ Владимир Путин встретился с военнослужащими из зоны СВО. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Уважаемые товарищи, с Новым годом! Я попросил Министерство обороны вас сегодня собрать, причём таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды Вооружённых сил с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, лётчики, моряки с разных участков фронта", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что это "бытовое, дружеское общение", в ходе которого он хочет узнать, как идёт боевая работа военнослужащих и какие есть у бойцов пожелания. Другие детали встречи пока не раскрываются.

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Ранее сегодня Путин посетил подмосковный госпиталь им. А.А. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими. Там он сделал несколько заявлений, в частности о том, что ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская.

Обложка ©

t.me / Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
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