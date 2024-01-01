Путин после госпиталя провёл ещё одну встречу с бойцами СВО в Ново-Огарёве

Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками спецоперации в неформальном формате в Ново-Огарёве после сегодняшнего визита к раненым бойцам в госпиталь им. А.А. Вишневского. Видео публикует телеграм-канал Кремля.

Президент РФ Владимир Путин встретился с военнослужащими из зоны СВО. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Уважаемые товарищи, с Новым годом! Я попросил Министерство обороны вас сегодня собрать, причём таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды Вооружённых сил с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, лётчики, моряки с разных участков фронта", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что это "бытовое, дружеское общение", в ходе которого он хочет узнать, как идёт боевая работа военнослужащих и какие есть у бойцов пожелания. Другие детали встречи пока не раскрываются.