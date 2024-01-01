Путин наградил участников СВО личным табельным оружием и значками со штандартом
Российский лидер Владимир Путин в ходе неформальной встречи с участниками специальной военной операции (СВО) в Ново-Огарёве вручил им личное табельное оружие и значки с изображением президентского штандарта, которые были изготовлены в Ярославле. Обращаясь к военнослужащим, глава государства поздравил их с Новым годом и попросил передать наилучшие пожелания боевым товарищам.
Путин наградил участников СВО личным табельным оружием и значками со штандартом. Видео © LIFE
"Уважаемые товарищи, в знак ваших боевых заслуг вы награждаетесь личным табельным именным оружием. Поздравляю вас! И на память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки — это копии президентского штандарта. Я вас поздравляю, вам — всего самого доброго", — сказал он.
Во встрече участвовали представители разных видов Вооружённых сил РФ. Это и мотострелки, и танкисты, а также десантники, представители морской пехоты, лётчики и моряки. Путин сфотографировался с каждым бойцом, а подарки для них выбирал лично. Он назвал прошедшую встречу дружеской. Примечательно, что глава государства пришёл на неё в деловом сером костюме, но без галстука, а участники СВО прибыли в военной форме.
До этого в понедельник, 1 января, Путин посетил подмосковный госпиталь им. А.А. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими. Там он сделал несколько заявлений по конфликту на Украине. Так, он отметил, что РФ хочет завершить кризис быстро, но на своих условиях. Кроме того, президент подчеркнул, что российские войска наступают только после серьёзного огневого поражения противника и продолжат ответные удары по военным объектам Украины. Глава государства напомнил, что враг России не Украина, а Запад. При этом противник, по словам Путина, постепенно "сдувается".
LIFE