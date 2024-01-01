Российский лидер Владимир Путин в ходе неформальной встречи с участниками специальной военной операции (СВО) в Ново-Огарёве вручил им личное табельное оружие и значки с изображением президентского штандарта, которые были изготовлены в Ярославле. Обращаясь к военнослужащим, глава государства поздравил их с Новым годом и попросил передать наилучшие пожелания боевым товарищам.

Путин наградил участников СВО личным табельным оружием и значками со штандартом. Видео © LIFE

"Уважаемые товарищи, в знак ваших боевых заслуг вы награждаетесь личным табельным именным оружием. Поздравляю вас! И на память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки — это копии президентского штандарта. Я вас поздравляю, вам — всего самого доброго", — сказал он.