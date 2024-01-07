Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО Героев РФ
Президент России Владимир Путин встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Владимир Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарёво с семьями погибших в СВО Героев России", — сказал представитель Кремля.
Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО Героев РФ. Видео © T.me / Кремль. Новости
Для родственников погибших военных в Москве была организована специальная культурная программа посещения различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Вечером 6 января детям военнослужащих организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут, добавил Песков. После этого глава государства провёл достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, а затем пригласил их на праздничный ужин.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин наградил участников СВО личным табельным оружием и значками со штандартом. Это произошло в ходе неформальной встречи в Ново-Огарёве.
Кадр видео t.me / Кремль. Новости