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6 января, 21:08

Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО Героев РФ

Президент России Владимир Путин встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарёво с семьями погибших в СВО Героев России", — сказал представитель Кремля.

Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО Героев РФ. Видео © T.me / Кремль. Новости

Для родственников погибших военных в Москве была организована специальная культурная программа посещения различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Вечером 6 января детям военнослужащих организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут, добавил Песков. После этого глава государства провёл достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, а затем пригласил их на праздничный ужин.

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Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин наградил участников СВО личным табельным оружием и значками со штандартом. Это произошло в ходе неформальной встречи в Ново-Огарёве.

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Кадр видео t.me / Кремль. Новости

Артур Лапсаков
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