Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО Героев РФ

Для родственников погибших военных в Москве была организована специальная культурная программа посещения различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Вечером 6 января детям военнослужащих организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут, добавил Песков. После этого глава государства провёл достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, а затем пригласил их на праздничный ужин.