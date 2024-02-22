Армия России отправила в утиль пусковую установку и заряжающую машину Patriot ВСУ потеряли пусковую установку и транспортно-заряжающую машину ЗРК Patriot 22 февраля, 11:03 Российские военные за сутки уничтожили американский комплекс Patriot. Обложка © Getty Images / Omar Marques

Российские военные за сутки уничтожили американский комплекс Patriot, стоявший на вооружении в ВСУ, а также нанесли поражение противнику в живой силе и технике в 114 районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах", — уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой показаны места самых ожесточённых боёв при зачистке Авдеевки. По данным ведомства, вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Авторы Татьяна Миссуми