Отработали на "отлично": Появилось видео уничтожения третьего танка Abrams в зоне СВО

"Работает расчёт ПТУР легендарной 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС РФ в составе военнослужащих с позывными Гепард (командир расчёта), Десант, Ирокез и Малой. Визуальный контроль и корректировку с БПЛА провели парни из 30-й мотострелковой бригады с позывными Кислый и Брут. Отработали на "отлично", — написал военкор в своём телеграм-канале.