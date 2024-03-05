Отработали на "отлично": Появилось видео уничтожения третьего танка Abrams в зоне СВО
Военкор Дамбиев показал уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении
Российские военные уничтожили очередной танк ВСУ. M1A1SA Abrams американского производства подбили в районе населённого пункта Бердычи на Авдеевском направлении. Видео уничтожения опубликовал в своём телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.
Уничтожение танка M1A1SA Abrams. Видео © t.me / Dambiev
"Работает расчёт ПТУР легендарной 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС РФ в составе военнослужащих с позывными Гепард (командир расчёта), Десант, Ирокез и Малой. Визуальный контроль и корректировку с БПЛА провели парни из 30-й мотострелковой бригады с позывными Кислый и Брут. Отработали на "отлично", — написал военкор в своём телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, 27 февраля стало известно об уничтожении первого Abrams. Танк подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Позже выяснилось, что российский "Упырь" уничтожил ещё один танк американского производства в зоне СВО. Чуть больше чем через сутки также был подбит БПЛА третий Abrams. Но на этот раз экипаж сориентировался и успел уйти своим ходом.
t.me / Dambiev