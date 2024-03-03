Российский "Упырь" уничтожил новый Abrams в зоне СВО
ВС РФ уничтожили танк Abrams под Бердычами с помощью FPV-дрона "Упырь"
ВС РФ уничтожили танк Abrams под Бердычами и инженерную машину M1150 ABV. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Российские военные в воскресенье, 3 марта, ликвидировали новый американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом свидетельствуют кадры с горящей боевой машиной, снятые под Бердычами. Вместе с этим бойцы из самарской 30-й мотострелковой бригады подбили штурмовую машину разминирования M1150 ABV.
ВС РФ уничтожили танк Abrams под Бердычами. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Сначала танку ударили в гусеницу из гранатомёта, а затем его добили штурмовики. Факт уничтожения Abrams подтвердил журналист Владимир Соловьёв. По данным ТАСС, танк поразил FPV-дрон "Упырь".
"30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания "Упырями", после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В", — отметил представитель предприятия-производителя дрона.
Напомним, первый американский танк Abrams, стоящий на вооружении ВСУ, был уничтожен на Авдеевском направлении 26 февраля. Машину подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады, которым пообещали премию в десять миллионов рублей. Тогда военным помог ульяновский FPV-дрон "Пиранья".