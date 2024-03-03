Российский "Упырь" уничтожил новый Abrams в зоне СВО

Российские военные в воскресенье, 3 марта, ликвидировали новый американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом свидетельствуют кадры с горящей боевой машиной, снятые под Бердычами. Вместе с этим бойцы из самарской 30-й мотострелковой бригады подбили штурмовую машину разминирования M1150 ABV.

ВС РФ уничтожили танк Abrams под Бердычами. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Сначала танку ударили в гусеницу из гранатомёта, а затем его добили штурмовики. Факт уничтожения Abrams подтвердил журналист Владимир Соловьёв. По данным ТАСС, танк поразил FPV-дрон "Упырь".