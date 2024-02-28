Стало известно, из чего был уничтожен первый в зоне СВО танк Abrams

Стало известно, из чего был подбит первый в зоне проведения специальной военной операции американский танк Abrams. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя Симбирского конструкторского бюро (СКБ) "Пиранья", боевая машина была поражена одноимённым с этой организацией ульяновским FPV-дроном.

"Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчёта, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша "Пиранья". А потом уже информация появилась в новостях и телеграм-каналах с кадрами горящего Abrams", — рассказал собеседник информагентства.

По его словам, беспилотники "Пиранья" уничтожали и другую тяжёлую военную технику. В то же время представитель СКБ подчеркнул, что в основном эти дроны поражали различные фортификационные сооружения противника. Собеседник агентства отметил, что это из-за того, что у Вооружённых сил Украины нет такого количества подобных американскому танку целей, чтобы подбивать их каждый день.