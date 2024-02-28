Стало известно, из чего был уничтожен первый в зоне СВО танк Abrams
ТАСС: Ульяновский FPV-дрон "Пиранья" подбил первый танк Abrams в зоне СВО
Стало известно, из чего был подбит первый в зоне проведения специальной военной операции американский танк Abrams. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя Симбирского конструкторского бюро (СКБ) "Пиранья", боевая машина была поражена одноимённым с этой организацией ульяновским FPV-дроном.
"Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчёта, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша "Пиранья". А потом уже информация появилась в новостях и телеграм-каналах с кадрами горящего Abrams", — рассказал собеседник информагентства.
По его словам, беспилотники "Пиранья" уничтожали и другую тяжёлую военную технику. В то же время представитель СКБ подчеркнул, что в основном эти дроны поражали различные фортификационные сооружения противника. Собеседник агентства отметил, что это из-за того, что у Вооружённых сил Украины нет такого количества подобных американскому танку целей, чтобы подбивать их каждый день.
Также специалист рассказал, в чём заключается особенность БПЛА "Пиранья". Среди аналогов их выделяют уникальные частоты, на которых они работают. Представитель конструкторского бюро сообщил, что во время тестирования дронов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) этот беспилотник оказался единственным, который смог устоять перед воздействием РЭБ
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