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27 февраля, 12:23

Минобороны РФ подтвердило уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО

Минобороны России подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине. Это произошло на Авдеевском направлении, где всего за сутки ВСУ потеряли до 485 военных и два танка.

"Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30",  говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Напомним, накануне стало известно об ударе ВС РФ по американскому танку Abrams в зоне СВО. Предварительно, сначала по боевой машине противника ударили FPV-дроном, а потом — снарядом РПГ. Поразили технику российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады. Режиссёр, актёр Иван Охлобыстин пообещал, что военным выплатят 10 миллионов рублей. Пентагон после таких новостей с фронта решил отмолчаться и посоветовал обращаться за комментариями к Киеву.

Обложка ©

Getty Images / Mateusz Wlodarczyk

Александра Вишнякова
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