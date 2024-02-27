Минобороны РФ подтвердило уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО

Минобороны России подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине. Это произошло на Авдеевском направлении, где всего за сутки ВСУ потеряли до 485 военных и два танка.

"Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30", — говорится в сообщении российского военного ведомства.