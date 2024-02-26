Пентагон отправил к Киеву журналистов, спросивших про уничтожение танка Abrams

Минобороны США отказалось комментировать новость об уничтожении американского танка Abrams в районе Авдеевки. На просьбу журналистов подтвердить поражение боевой машины представитель Пентагона перенаправил их на Украину.

"Мы перенаправляем вас к Украине, чтобы говорить об этом в частности и об их операциях в целом", — сказал представитель американского оборонного ведомства в беседе с РИА "Новости".