Пентагон отправил к Киеву журналистов, спросивших про уничтожение танка Abrams
РИА "Новости": Пентагон не стал комментировать уничтожение Abrams в зоне СВО
Минобороны США отказалось комментировать новость об уничтожении американского танка Abrams в районе Авдеевки. На просьбу журналистов подтвердить поражение боевой машины представитель Пентагона перенаправил их на Украину.
На Авдеевском направлении подбили первый танк Abrams. Видео © Telegram / Соловьёв
"Мы перенаправляем вас к Украине, чтобы говорить об этом в частности и об их операциях в целом", — сказал представитель американского оборонного ведомства в беседе с РИА "Новости".
Ранее сегодня, 26 февраля, в ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams в районе Авдеевки. Поразили технику российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады. В Госдуме увидели в этом знак. К слову, о том, что Россия покажет миру горящие танки Abrams, ещё осенью заявляли военные эксперты. Президент РФ Владимир Путин в июле отмечал: весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит.
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