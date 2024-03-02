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2 марта, 02:57

Армия России уничтожила два танка Abrams и тягач на Авдеевском направлении

Американский танк Abrams. Обложка © ТАСС / ABACA

Американский танк Abrams. Обложка © ТАСС / ABACA

На Авдеевском направлении российским военнослужащим за несколько дней удалось подбить два американских танка Abrams и эвакуационную машину на базе Abrams, переданные ВСУ. Об этом ТАСС рассказал командир расчёта БПЛА с позывным Рассвет.

По его словам, первый танк был ликвидирован полностью при помощи FPV-дрона. Далее под удар артиллеристов попала эвакуационная бронированная машина на базе Abrams.

"Чуть больше чем через сутки также был подбит беспилотником третий Abrams. Но на этот раз экипаж сориентировался и успел уйти своим ходом", — сообщил боец, подчеркнув уязвимость танков не только перед артиллерией, но и перед БПЛА.

Стало известно, из чего был уничтожен первый в зоне СВО танк Abrams
Стало известно, из чего был уничтожен первый в зоне СВО танк Abrams

Ранее Life.ru писал, что российские войска на Авдеевском направлении за неделю освободили Ласточкино, Северное и Петровское и продолжают движение на запад. По данным Минобороны, за неделю ВС РФ отразили 48 контратак украинских штурмовиков.

Лариса Сафронова
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