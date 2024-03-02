Армия России уничтожила два танка Abrams и тягач на Авдеевском направлении
Американский танк Abrams. Обложка © ТАСС / ABACA
На Авдеевском направлении российским военнослужащим за несколько дней удалось подбить два американских танка Abrams и эвакуационную машину на базе Abrams, переданные ВСУ. Об этом ТАСС рассказал командир расчёта БПЛА с позывным Рассвет.
По его словам, первый танк был ликвидирован полностью при помощи FPV-дрона. Далее под удар артиллеристов попала эвакуационная бронированная машина на базе Abrams.
"Чуть больше чем через сутки также был подбит беспилотником третий Abrams. Но на этот раз экипаж сориентировался и успел уйти своим ходом", — сообщил боец, подчеркнув уязвимость танков не только перед артиллерией, но и перед БПЛА.
Ранее Life.ru писал, что российские войска на Авдеевском направлении за неделю освободили Ласточкино, Северное и Петровское и продолжают движение на запад. По данным Минобороны, за неделю ВС РФ отразили 48 контратак украинских штурмовиков.