Армия России отбила 48 контратак ВСУ и продвигается на Авдеевском направлении 1 марта, 11:03 ВС РФ продолжают продвижение на Авдеевском направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска за неделю в ходе СВО освободили Ласточкино, Северное, Петровское на Авдеевском направлении, а также успешно продолжили продвижение на запад. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населённые пункты Ласточкино, Северное, Петровское ДНР и продолжили продвижение в западном направлении", — отмечается в тексте.

По данным министерства, за неделю ВС РФ отразили 48 контратак украинских штурмовиков вблизи Новгородского, Ленинского, Орловки и Первомайского ДНР, в результате чего противник потерял более 2600 солдат, 23 танка, в том числе американский Abrams, 45 бронемашин, 83 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Также сообщалось, что за прошедшую неделю российским военным удалось продвинуться на Южно-Донецком направлении и отразить семь атак ВСУ. Армия России нанесла поражение подразделениям шести бригад противника, который в итоге потерял 900 бойцов.

Авторы Татьяна Миссуми