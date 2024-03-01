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Армия России отбила 48 контратак ВСУ и продвигается на Авдеевском направлении

1 марта, 11:03
ВС РФ продолжают продвижение на Авдеевском направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВС РФ продолжают продвижение на Авдеевском направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска за неделю в ходе СВО освободили Ласточкино, Северное, Петровское на Авдеевском направлении, а также успешно продолжили продвижение на запад. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населённые пункты Ласточкино, Северное, Петровское ДНР и продолжили продвижение в западном направлении", — отмечается в тексте.

По данным министерства, за неделю ВС РФ отразили 48 контратак украинских штурмовиков вблизи Новгородского, Ленинского, Орловки и Первомайского ДНР, в результате чего противник потерял более 2600 солдат, 23 танка, в том числе американский Abrams, 45 бронемашин, 83 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Крыму
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Также сообщалось, что за прошедшую неделю российским военным удалось продвинуться на Южно-Донецком направлении и отразить семь атак ВСУ. Армия России нанесла поражение подразделениям шести бригад противника, который в итоге потерял 900 бойцов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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