За прошедшую неделю российским военным удалось продвинуться на Южно-Донецком направлении, а также отразить семь атак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям шести бригад противника и лишили армию врага почти 900 бойцов.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Марфополь Запорожской области, Новодонецкое и Шевченко ДНР", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным МО РФ, наши бойцы нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь ДНР и Луговское Запорожской области.

За указанный период на этом направлении ВСУ потеряли до 890 военнослужащих. Кроме живой силы враг также лишился трёх танков, шести бронированных машин, 28 автомобилей и восьми орудий полевой артиллерии.