Регион

Уведомления отключены

1 марта, 10:51

ВСУ потеряли за неделю более 890 военных на Южно-Донецком направлении

За прошедшую неделю российским военным удалось продвинуться на Южно-Донецком направлении, а также отразить семь атак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям шести бригад противника и лишили армию врага почти 900 бойцов.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Марфополь Запорожской области, Новодонецкое и Шевченко ДНР", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным МО РФ, наши бойцы нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь ДНР и Луговское Запорожской области.

За указанный период на этом направлении ВСУ потеряли до 890 военнослужащих. Кроме живой силы враг также лишился трёх танков, шести бронированных машин, 28 автомобилей и восьми орудий полевой артиллерии.

Минобороны раскрыло колоссальные потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта
Минобороны раскрыло колоссальные потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта

Кстати, ранее было подсчитано количество ликвидированных украинских солдат с начала специальной военной операции. Как сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, за это время киевский режим лишился более 444 тысяч бойцов.

Обложка ©

VK / Минобороны

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров