Минобороны раскрыло колоссальные потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта
ВСУ за сутки потеряли более 420 военнослужащих на Донецком направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли более 420 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки войск ВС России.
"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Курдюмовка и Антоновка Донецкой Народной Республики (ДНР. — Прим. Лайфа)", — рассказали в ведомстве.
Также российские военнослужащие отразили семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки ДНР. На данном участке фронта противник потерял два бронетранспортёра, четыре автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и британскую гаубицу L119.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о потерях ВСУ с начала спецоперации. Так, противник лишился более чем 444 тысяч военнослужащих.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo