За минувшие сутки ВСУ потеряли более 420 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки войск ВС России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Курдюмовка и Антоновка Донецкой Народной Республики (ДНР. — Прим. Лайфа)", — рассказали в ведомстве.

Также российские военнослужащие отразили семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки ДНР. На данном участке фронта противник потерял два бронетранспортёра, четыре автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и британскую гаубицу L119.