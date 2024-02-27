Штурмовики Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении. Как рассказали в Минобороны РФ, удар по цели был нанесён авиационными ракетами С-8

"Экипажи штурмовых самолётов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте, в 25 метров", — сообщили в оборонном ведомстве.