Украина в панике эвакуировала все госучреждения из Купянска, заявили в Госдуме

Киевский режим из-за наступления ВС РФ эвакуировал из Купянска Харьковской области все госучреждения. Об этом вечером в понедельник, 26 февраля, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

"Что касается Купянска, то оттуда уже эвакуированы все госучреждения. Начинается паника и в Харькове, в районе Синьковки идут бои, в районе Песчаного на Харьковском направлении", — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Водолацкого, на этом участке фронта ВС РФ "перемалывают и отодвигают" 22-ю, 26-ю, 32-ю и 57-ю десантные и механизированные бригады ВСУ.