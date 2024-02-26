Украина в панике эвакуировала все госучреждения из Купянска, заявили в Госдуме
Водолацкий: Киев из-за продвижения ВС РФ эвакуировал из Купянска госучреждения
Киевский режим из-за наступления ВС РФ эвакуировал из Купянска Харьковской области все госучреждения. Об этом вечером в понедельник, 26 февраля, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.
"Что касается Купянска, то оттуда уже эвакуированы все госучреждения. Начинается паника и в Харькове, в районе Синьковки идут бои, в районе Песчаного на Харьковском направлении", — отметил он в беседе с ТАСС.
По словам Водолацкого, на этом участке фронта ВС РФ "перемалывают и отодвигают" 22-ю, 26-ю, 32-ю и 57-ю десантные и механизированные бригады ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление сил ВСУ под Купянском. Это было сделано при помощи фугасных бомб с универсальным модулем коррекции.