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26 февраля, 18:35

Украина в панике эвакуировала все госучреждения из Купянска, заявили в Госдуме

Водолацкий: Киев из-за продвижения ВС РФ эвакуировал из Купянска госучреждения

Киевский режим из-за наступления ВС РФ эвакуировал из Купянска Харьковской области все госучреждения. Об этом вечером в понедельник, 26 февраля, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

"Что касается Купянска, то оттуда уже эвакуированы все госучреждения. Начинается паника и в Харькове, в районе Синьковки идут бои, в районе Песчаного на Харьковском направлении", — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Водолацкого, на этом участке фронта ВС РФ "перемалывают и отодвигают" 22-ю, 26-ю, 32-ю и 57-ю десантные и механизированные бригады ВСУ.

Расчистка дороги на Харьков: Как ВСУ готовят к потере Купянска
Расчистка дороги на Харьков: Как ВСУ готовят к потере Купянска

Ранее Life.ru писал, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление сил ВСУ под Купянском. Это было сделано при помощи фугасных бомб с универсальным модулем коррекции.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Никита Осипов
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