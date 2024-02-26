Расчистка дороги на Харьков: Как ВСУ готовят к потере Купянска Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие признаки говорят о подготовке ВСУ к потере других столиц украинских регионов. Что об этом пишут западные СМИ? 25 февраля, 21:40 На Западе началось обсуждение возможной потери Украиной ещё двух ключевых городов — Одессы и Харькова. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official

Что пишут западные СМИ про Харьков и Одессу

Украина в ближайший год может потерять ещё больше территорий, в частности оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса, заявили на британском телеканале Sky News. "Если Украина не займётся строительством оборонительных укреплённых позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию, скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса, а также некоторые территории на юге", — заявил каналу британский эксперт Хусейн Алиев.

Очевидно, на Западе уже приняли реальность освобождения Донбасса. Более того, началось обсуждение возможной потери Украиной ещё двух ключевых городов — Одессы и Харькова. The Telegraph приводит прогноз британского института международных исследований Chatham House, в докладе которого ещё прошлым летом утверждалось, что России можно нанести "критическое поражение и вести с ней мирные переговоры нецелесообразно". Теперь британцы рассматривают варианты соглашений с Москвой, согласно одному из которых условием РФ станет включение в её состав Харькова и Одессы.

Город Одесса. Фото © Shutterstock

Об этом говорят и на Украине. Депутат Верховной рады Александра Устинова в интервью Deutsche Welle заявила, что освобождение Авдеевки развязывает руки российским войскам для наступления на Купянск.

— Авдеевка — это первый шаг в том, как потом будет выглядеть Украина. Потому что после Авдеевки будет Купянск и, к сожалению, следующий — Харьков. А Харьков — второй крупнейший город Украины, в котором проживает больше миллиона человек. И мы понимаем, что, если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков, — сказала она, вновь потребовав у стран Запада срочно дать Украине боеприпасы, ракеты большой дальности и истребители F-16.

Аналогичной позиции придерживается экс-депутат Игорь Луценко: "Итак, Авдеевка всё. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Артёмовск. Перед Артёмовском — Лисичанск и Северодонецк. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово – Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше — не Харьков, Запорожье? А никаких".

Кстати, некоторые западные аналитики предрекали такой сценарий ещё в конце прошлого лета, когда стал полностью очевиден провал украинского контрнаступления, а российские войска начали активизацию на Купянском направлении. Так, экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что после взятия Купянска ВС РФ могут освободить Харьков.

— Украинская армия испытывает нехватку живой силы. Теперь они спешно передвигают оставшиеся резервы, чтобы удержать фронт. Под Купянском русские нанесли удар и продвинулись вперёд, прорвав украинскую оборону, — сказал Риттер, добавив, что взятие Харькова "является лишь вопросом времени".

Спустя полтора месяца бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор спрогнозировал в эфире ютуб-канала Judging Freedom, что ВС РФ могут взять Харьков под свой контроль в течение всего нескольких дней.

По его мнению, остаётся только догадываться, почему Москва до сих пор не отдала своим войскам приказ занять Харьков, несмотря на то что при необходимости русские солдаты смогут успешно завершить соответствующую операцию. Макгрегор тогда высказал предположение, что командование Российской армии просто ждёт окончания битвы за Авдеевку.

ВСУ готовят Харьков к сдаче

Поскольку падение Авдеевки на Украине вызвало реальную панику, то в оставшихся под контролем ВСУ городах Донбасса она выражается в виде эвакуации всего что можно. Киевская власть готовится к их потере, тот же процесс происходит в Харькове.

В последние дни в украинских СМИ открыто пишут о том, что в Харькове местные жители с большим дисконтом (иногда просто за полцены) распродают квартиры и уезжают вглубь страны. По мнению экспертов, резкое обрушение цен ниже рыночных может привести к обрушению всего рынка недвижимости.

В Харькове местные жители с большим дисконтом распродают квартиры и уезжают вглубь страны. Фото © ТАСС / Lyaxander

По словам руководителя одной из местных риелторских компаний Елены Ларшиной, фактический ценник на квартиры упал минимум на 20 процентов, что свидетельствует о массовости и резком возрастании продаж квартир в городе. Такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости ещё никогда не было, жалуются риелторы.

При этом жители пригородов и области активно скупают жильё в городе, многие же, наоборот, ждут ещё больших скидок, которые неизбежно будут расти по мере продвижения российских войск. Всё это говорит о том, что на Украине уже мало кто сомневается в падении Харькова.

Значение Харькова

Нужен ли России Харьков? Безусловно, да. Как минимум с точки зрения обеспечения безопасности приграничных областей — Белгородской, Курской, Брянской — Харьков и область должны войти в так называемую буферную зону, о которой говорил президент Владимир Путин.

Во-вторых, Харьков — это один из крупнейших промышленных и научных центров и транспортных узлов киевского режима. Чего стоят только Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, Электротяжмаш, Харьковский авиазавод, Турбоатом , оставлять которые Украине нельзя, иначе и речи не может быть ни о какой демилитаризации. К слову, в 2014-м Киев во многом прозевал Донбасс, бросив все силы на удержание Харькова, понимая, что его потеря будет фатальной.

Киев во многом прозевал Донбасс, бросив все силы на удержание Харькова, понимая, что его потеря будет фатальной. Фото © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Ну и, конечно, Харьков для России имеет огромное символическое значение как город, который во все времена был "самым русским" из всех городов Украины, оставить его за пределами России — по сути, признать поражение.

Почему пришло время для возвращения Харькова

Возвращение плацдарма в Харьковской области, потерянного осенью 2022 года (Купянск – Изюм – Балаклея), открывает дорогу на Харьков. Это полностью купирует опасность попыток ВСУ наступать на Сватово и весь север ЛНР. Ещё весной 2022-го занятие этой территории подразумевало её использование для последующего броска на славянско-краматорскую агломерацию с севера.

Сейчас, когда после падения Авдеевки открыт путь для наступления на неё с юга, было бы крайне целесообразно освободить и северный плацдарм для одновременной атаки с двух сторон. Если главной целью станет полное освобождение ДНР, то после — Харьковской и Запорожской областей.

Штурм или окружение

Мэр Харькова Игорь Терехов на днях заявил, что сейчас для города проблемой номер один является закрытие неба над городом с помощью современной системы ПВО. Как пишет телеграм-канал "Адекватный харьковчанин", на Харьковском направлении ВСУ усиленно готовятся к обороне — в областном центре проходят бесконечные совещания чиновников с участием военных, а также представителей инструкторов из НАТО. Сообщается, что Кабинет министров Украины выделил 3,9 миллиарда гривен (почти $100 млн) на оборону города.

Логично предположить, что освобождать Харьков будут иначе, избежав штурма. Например, взяв город в кольцо, что мы, собственно, начали делать весной 2022 года. И, говоря о работе над ошибками, нельзя не забывать о том, что местные власти могут предложить сдать город и это окажется ловушкой, как было в самом начале СВО. Уроки извлечены.

Символизма ситуации добавляет и недавний визит в Купянск Владимира Зеленского, где тот порассуждал о высоких качествах выстроенной оборонительной линии и о том, что город сдан не будет. Напомню, с теми же речами он в конце прошлого года приезжал в Авдеевку.

Президент Украины Владимир Зеленский и военнослужащие в Купянске. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Полагаю, что Купянск всё же будет освобождён в самое ближайшее время, поскольку является ключом к освобождению всего Донбасса. Что касается того, что станет приоритетной целью после этого — Харьков или Запорожье, конечно, решать командованию. Но уже очевидно, что освобождение Харьковской области вместе с Харьковом — стратегическая задача, без исполнения которой невозможно будет говорить о достижении целей СВО.

Авторы Дмитрий Родионов